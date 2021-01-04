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04.01.2021 19:09
Рубрика: Экономика

В горах Сочи загрузка отелей составила 85 процентов

Текст: Ирина Белова

Горные курорты Сочи с 3 на 4 января приняли рекордное количество гостей. В среднем загрузка отелей горного кластера составляет 85 процентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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- За вчерашние сутки на курорт въехало более 20 тысяч автомобилей, в прошлом году рекордная цифра составляла чуть более 16 тысяч транспортных средств, - отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель. - Рост серьезный, но главное, что это не приводит к транспортным коллапсам. Мы вместе с правоохранительным блоком, ГИБДД и дорожными службами города отработали механизмы, которые позволяют с этим справляться.

Зимний сезон в горном кластере проходит в штатном режиме.

- Нагрузка на инфраструктуру города сейчас колоссальная, но ни одного сбоя систем жизнеобеспечения не допущено, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Обстановка на зимних курортах горного кластера стабильная. Все службы работают слаженно и четко.

На всех трех курортах сотрудники и волонтеры следят за социальным дистанцированием и соблюдением масочного режима. Чтобы минимизировать риски создания очередей в кассы, туристам предоставили возможность покупки ски-пассов онлайн или в терминалах.

По прогнозным оценкам, пиковые нагрузки в горном кластере ожидаются вплоть до конца новогодних каникул. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.

Кстати, случаев заболевания коронавирусом среди отдыхающих на горнолыжных курортах Сочи не зарегистрировано. Перед началом сезона был создан резервный ковидный госпиталь на 200 мест, а также открыли обсерватор на 250 мест.

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