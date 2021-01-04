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Рубрика: В мире

США решили оставить авианосец на Ближнем Востоке

Текст: Юрий Когалов

США не будут выводить авианосец Nimitz с Ближнего Востока. Как передает The New York Times, исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер отменил предыдущий приказ, объяснив свое решение угрозами со стороны Ирана.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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"Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента США Дональда Трампа и других официальных лиц США, я приказал приостановить планировавшуюся передислокацию авианосца Nimitz. Он останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединенных Штатов", - заявил Миллера, не уточнив, какие именно угрозы он имел в виду.

Американские СМИ предполагают, что это может быть связано с резкими высказываниями некоторых иранских политиков, обвиняющих Трампа в убийстве год назад командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани.

Примечательно, что решение о передислокации авианосца было принято только на прошлой неделе, что должно было послужить сигналом к снижению напряженности в отношениях с Тегераном. Против отмены приказа активно выступали советники Миллера.

Как пишет The New York Times, неоднозначные сообщения о передвижениях авианосца подняли новые вопросы о координации и связях между новым руководством Пентагона (Миллер сменил Томана Эспера на посту главы Пентагона только в ноябре) и Белым домом в последние дни правления администрации Трампа.

Предполагается, что действующий президент мог не знать о приказе вернуть Nimitz в порт приписки в Бремертоне. По мнению газеты, Миллер мог пойти на этот шаг, чтобы избежать кризиса в момент перехода власти от Трампа к демократу Джо Байдену, победившему на выборах в США.

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