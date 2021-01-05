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Кубик Рубика станет героем игрового фильма

Новости
    05.01.2021, 13:44
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Титиевский/ РИА Новости Фото: Валерий Титиевский/ РИА Новости
Фото: Валерий Титиевский/ РИА Новости

Студия Hyde Park Entertainment Group и Endeavour Content запустили в производство фильм об истории создания культовой головоломки "Кубик Рубика".

Фото: kinopoisk.ru
Продолжение "Последнего богатыря" возглавило прокат

Об этом сообщает Deadline. Без углубления в детали проекта. По касту и срокам данных нет.

Одним из продюсеров предприятия выступит Ашок Амритрадж ("Убрать Картера", "Электра"), отметивший в комментарии, что у него с игрушкой связаны персональные ностальгические переживания, и он крайне рад будет рассказать на экранах о "сложном и прекрасном мире Рубика".

Головоломку создал и запатентовал в 1974-м венгерский скульптор и архитектор Эрнё Рубик. На сегодняшний день в мире продано более 450 миллионов таких игрушек.

Ранее сообщалось, что режиссер Джон Бейрд ("Винил") начал работу над художественным фильмом про "Тетрис".

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Фото: Предоставлено пресс-службой фильма
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