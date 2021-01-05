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05.01.2021 19:58
Рубрика: Легковые авто

Nissan Magnite оказался хитом продаж. Компания увеличивает производство

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Во время общения с индийской прессой представители компании Nissan заявили, что спустя месяц после начала продаж на кроссовер Magnite оформлено почти 33 тысячи заказов.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Первые 15 тысяч заказов поступили в течение двух недель, но рекорд был поставлен позднее - после того, как Magnite появился у дилеров и стал доступен для тест-драйва: за три дня было зафиксировано примерно 10 тысяч желающих купить новую модель Nissan.

Для удовлетворения растущего спроса Nissan вводит третью рабочую смену на заводе в Орагадаме: это делается для сокращения периода ожидания до двух-трёх месяцев. Для реализации плана компании необходимо нанять тысячу рабочих и более пятисот менеджеров в своих представительствах в разных городах.

Цены на Nissan Magnite с момента старта продаж не изменились, за исключением базовой комплектации, которая прибавила 50 тысяч рупий и стоит теперь от 549 000 рупий (примерно 555 000 рублей).

Пока Magnite продаётся только в Индии. Кроссовер предложен с литровыми "атмосферником" и "турботройкой" мощностью 72 и 100 л.с., которые стандартно агрегатируются 5-ступенчатой "механикой", для 100-сильного мотора также доступен вариатор.

#Nissan