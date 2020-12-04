Потенциальный "убийца" Lada Xray Cross оказался дешевле конкурентов

На рынок Индии вышел субкомпактный "паркетник" Nissan Magnite. Модель оказалась дешевле, чем предполагалось изначально.

Nissan Magnite представлен в четырёх версиях исполнения: XE, XL, XV и XV Premium. Самая доступная оснащается бензиновым атмосферным двигателем объёмом 1.0 литра мощностью 72 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

В состав комплектации входят две фронтальные подушки безопасности, ABS, трёхточечные ремни безопасности с преднатяжителями, задние датчики парковки, рейлинги, 16-дюймовые стальные колёсные диски, кондиционер, передние и задние электростеклоподъёмники.

Здесь стоит отметить наличие ремней безопасности и эйрбегов - это роскошь для автомобилей масс-сегмента, продающихся в Индии.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Цена Nissan Magnite в базовой комплектации - 499 000 рупий (около 508 тысяч рублей), версия со 100-сильным турбомотором и МКП обойдётся в 699 000 рупий (примерно 710 500 рублей), на вариаторе - от 789 000 рублей.

Nissan Magnite таким образом оказался самым доступным предложением в своём сегменте: за Kia Sonet просят не менее 671 000 рупий, Hyundai Venue оценили в 675 000 рупий, Ford EcoSport в 819 тысяч, а Toyota Urban Cruiser во все 840 000 рупий.