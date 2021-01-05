У Toyota Highlander может появиться удлиненная Grand-версия

Компания Toyota получила в Северной Америке патент на торговую марку/наименование Grand Highlander. Под таким именем на рынок может выйти увеличенная версия кроссовера Toyota Highlander.

Никаких подробностей о габаритах будущей новинки нет, но, скорее всего, Toyota пойдёт по тому же пути, по которому пошёл родственный Lexus, выпустив удлинённую версию кроссовера RX - RX L, которая имела такую же колёсную базу, как стандартная модификация, но увеличенный задний свес и изменённый в связи с этим дизайн кормовой части.

Предполагается, что Toyota Grand Highlander будет адресован клиентам, которым не хватало места на втором и третьем рядах в обычной версии модели, но при этом они не рассматривали вариант покупки больших рамных внедорожников, например, Toyota 4Runner.

В Toyota пока никак не прокомментировали регистрацию нового имени.

Старт продаж нового Toyota Highlander в России состоялся в конце августа 2020 года. Кроссовер предложен с безальтернативным силовым агрегатом, состоящим из пары 249-сильного мотора V6 объёмом 3.5 литра и 8-диапазонной автоматической трансмиссии. Привод - полный во всех комплектациях. Цены на Highlander стартуют от 3 813 000 рублей.