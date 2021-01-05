Замечена необычная Tesla Model S: обновление или супермощность?

В Калифорнии, недалеко от штаб-квартиры Tesla, был замечен седан Model S, который имеет ряд отличий от ныне выпускающегося варианта. Версии пока только две: либо это Model S нового модельного года, либо супермощная модификация Plaid.

Видео с необычным Tesla Model S опубликовал на своём YouTube-канале Kilowatts Райан Левенсон. Он говорит, что не сразу понял, что смущает его в седане Tesla, ехавшем впереди, только приблизившись к нему, удалось разглядеть иные колёсные диски, фонари, диффузор и расширенные колёсные арки.

В декабре "РГ" сообщала, что Tesla останавливает выпуск кроссовера Model X и седана Model S на заводе во Фримонте, штат Калифорния, до 11 января 2021 года. Одно из предположений: такой шаг обусловлен низким спросом. Ещё одна версия, которая в свете опубликованного видео кажется логичной, - подготовка сборочной линии к выпуску обновлённого Tesla Model S.

Возможно, на дорогах Калифорнии был запечатлён Tesla Model S Plaid с установкой мощностью более 1100 л.с., но против этого варианта говорит факт отсутствия спойлера (этот элемент характерен даже для Tesla Model S Performance), также от версии Plaid ждут более агрессивного обвеса.