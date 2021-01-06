Какие льготные автокредиты будут действовать в 2021 году

Более 18% от общего числа проданных на российском рынке новых автомобилей были реализованы по программам льготного кредитования. По мнению участников рынка, правительственная программа позволила российскому автопрому пройти 2020 год с минимальными потерями. Какие льготные программы на покупку авто будут действовать в 2021 году, определено постановлением правительства, принятом в канун Нового года.

Так, наиболее популярные у россиян программы льготного кредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", по которым в 2020 году было продано больше всего автомобилей, продлили до конца 2023 года. Одновременно премьер-министр Михаил Мишустин также подписал постановление о продлении программ лизинга "Своё дело", "Российский тягач" и "Льготный лизинг", которые также будут действовать до конца 2023 года. Оба постановления направлены на обеспечение доступности автомобилей для граждан и бизнеса, который сможет не откладывать из-за пандемии запланированную замену автопарка или, как в случае с малым и средним бизнесом, - рабочего автомобиля.

Льготы при получении кредита будут по-прежнему доступны тем, кто планирует приобрести авто, произведённое в России. По данным Минпромторга, за 10 месяцев 2020 года в рамках госпрограмм чаще всего приобретались отечественные Lada (более 64,5 тысячи машин), Hyundai (33,8 тысячи) и Kia (25,6 тысячи). Все автомобили попадают в ценовой сегмент машин стоимостью до 1,5 млн рублей.

С лета 2020 года кредит с господдержкой можно оформить на электромобиль. Кроме того, на скидку 10% могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребёнка (ранее - только многодетные), медработники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса. Для жителей Дальнего Востока предусмотрены дополнительные преференции: скидка для них составляет 25% от цены новой машины.

Также в 2020 году на продажи автомобилей по программе льготный лизинг пришлось 46,4 тысячи автомобилей, на субсидирование газомоторной техники - 1,8 тысячи. По программе трейд-ин было продано свыше 19 тысяч автомобилей.

В 2021 году на льготное автокредитование государством будет выделено 8,87 млрд рублей, на льготный лизинг - 3,84 млрд рублей. Программа льготного лизинга позволяет приобретать любые автомобили, необходимые для бизнеса, чье производство в достаточной степени локализовано на территории России.

Такие меры поддержки участники российского автомобильного рынка назвали одними из самых действенных. "Льготное автокредитование - мощный стимулятор рынка на протяжении последних лет. Система доказала свою эффективность и 2020 год прошел с минимальными потерями, в том числе, при поддержке правительства. Естественно, что и в будущем эта поддержка необходима", - говорит президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев.

Среди наиболее востребованных среди российских граждан и эффективно стимулирующих спрос программ участники рынка особо отметили программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". "Они, с одной стороны, стимулируют потребителей купить автомобиль сейчас, с другой - делают покупку более доступной. Однако спектр моделей, на которые распространяется действие программы в 2020 году, очень небольшой - это далеко не все локализованные модели, стоимость которых укладывается в ценовой лимит 1,5 млн рублей. Распространение программы на более широкий спектр моделей позволил бы максимизировать ее эффект", - обращает внимание директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

Также дилеры высказывают опасение, что ввиду значительного роста цен на автомобили из-за разницы курса валют и подорожания запчастей, ценовой лимит в размере 1,5 млн может оказаться недостаточным. Они предлагают расширить его по крайней мере до 2 млн рублей. "Поскольку из-за роста цен ряд моделей и комплектаций выпадут из данных программ в 2021 году, и клиент столкнётся с ситуацией, когда невозможно будет приобрести желаемый автомобиль", - подсчитали в "Рольфе".

В группе компаний "АвтоСпецЦентр" обращают внимание, что льготные программы правительства позволили поддержать именно массовый сегмент российского авторынка, что и позволило автопрому избежать более серьезного падения. "Во время действия программ господдержки наиболее активный рост приходится на массовый сегмент, попадающий под них. В том числе за счет программ во втором полугодии на авторынке держался довольно высокий спрос, и общее сокращение рынка по итогам года оказалось меньше, чем прогнозировало большинство аналитиков весной", - констатирует гендиректор группы Денис Петрунин.

По мнению председателя ежегодной Национальной премии "Автомобиль года в России" Владимира Безукладникова, меры подобного рода влияют на рынок очень оживляюще. "Понимая, что это возможность приобретения первого автомобиля, семейного автомобиля или возможность малым предприятиям взять в лизинг - это тоже большое подспорье", - отметил он. При этом определяющими факторами в 2021 году для рынка авто будут реализация отложенного спроса на машины населением и корпоративные заказы, отметил Безукладников.