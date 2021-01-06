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06.01.2021 14:46
Рубрика: Легковые авто

Kia официально представила новые логотип и слоган бренда

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia презентовала новые логотип и девиз бренда. Премьера глобальной цели бренда и стратегии её достижения состоится через неделю.

Фото: www.spyder7.com
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На самом деле, каким будет новый логотип бренда, секретом не было: он неоднократно был замечен на готовящемся к смене поколений седане Kia K9 (K900), накануне премьеры он появился на здании штаб-квартиры компании.

Премьера логотипа зафиксирована в Книге рекордов Гиннесса: в пиротехническом презентационном шоу было задействовано 303 дрона, которые синхронно выпустили сотни фейерверков, образовавших в небе над городом Инчон, Южная Корея, новое лого бренда.

"Новый логотип Kia отражает приверженность компании идее стать олицетворением перемен и инноваций, - сказал в рамках презентации президент и генеральный директор Kia Сон Хо Сун. - Автомобильная индустрия переживает эпоху быстрой трансформации, и Kia стремится быть в авангарде изменений, адаптируясь к этим переменам".

Ранее "РГ" рассказывала о новом слогане: "Movement that inspires" (в переводе с английского - движение, которое вдохновляет). О миссии и философии бренда, об их воплощении в новых моделях расскажут 15 января 2021 года в рамках онлайн-презентации "Новое лицо бренда Kia".

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia