Кроссовер Nissan по цене Granta получил высокую оценку безопасности

Субкомпактный бюджетный кроссовер Nissan Magnite был подвергнут проверке на безопасность ASEAN NCAP, независимой программе испытаний автомобилей официально представленных на рынке стран юго-восточной Азии и Океании.

По итогам серии испытаний, включающих опытную проверку эффективности систем пассивной и превентивной безопасности, Nissan Magnite экспертами программы была присуждена оценка в 4 звезды из максимально возможных пяти. Оценка говорит о высокой конструкторской проработке автомобиля с точки зрения безопасности. Детальный отчет по итогам испытаний организация обещает опубликовать вскоре.

Совместный проект Национального института дорожной безопасности Малайзии и международной некоммерческой организации Towards Zero Foundation, ASEAN NCAP c 2013 года регулярно проводит испытания на безопасность новых автомобилей на рынках юго-восточной Азии и Океании, публикует отчеты и составляет рейтинги безопасности автомобилей.

Программа испытаний ASEAN NCAP включает проверку удерживающих систем при фронтальном ударе о барьер с частичным перекрытием, ударе другого автомобиля в бок. Итоговая оценка безопасности рассчитывается по специальной формуле, учитывающей также оснащенность автомобиля системами превентивной безопасности.

Nissan Magnite, впервые представленный осенью прошлого года, разработан специально для развивающихся рынков с относительно невысокими доходами потребителей. Габаритные размеры Nissan Magnite - 4,0 м в длину, 1,75 м в ширину и 1,57 м в высоту.

Автомобиль построен на переднеприводной платформе и оснащается 1,0-литровым 3-цилиндровым мотором, атмосферным (72 л.с.) и с турбокомпрессором (100 л.с.), 5-скоростной МКПП или бесступенчатым вариатором. Автомобиль производится в Индии. Цена кроссовера в этой стране - от 549 тысяч рупий (от 552 тысяч рублей).