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06.01.2021 12:01
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Nissan по цене Granta получил высокую оценку безопасности

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Субкомпактный бюджетный кроссовер Nissan Magnite был подвергнут проверке на безопасность ASEAN NCAP, независимой программе испытаний автомобилей официально представленных на рынке стран юго-восточной Азии и Океании.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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По итогам серии испытаний, включающих опытную проверку эффективности систем пассивной и превентивной безопасности, Nissan Magnite экспертами программы была присуждена оценка в 4 звезды из максимально возможных пяти. Оценка говорит о высокой конструкторской проработке автомобиля с точки зрения безопасности. Детальный отчет по итогам испытаний организация обещает опубликовать вскоре.

Совместный проект Национального института дорожной безопасности Малайзии и международной некоммерческой организации Towards Zero Foundation, ASEAN NCAP c 2013 года регулярно проводит испытания на безопасность новых автомобилей на рынках юго-восточной Азии и Океании, публикует отчеты и составляет рейтинги безопасности автомобилей.

Программа испытаний ASEAN NCAP включает проверку удерживающих систем при фронтальном ударе о барьер с частичным перекрытием, ударе другого автомобиля в бок. Итоговая оценка безопасности рассчитывается по специальной формуле, учитывающей также оснащенность автомобиля системами превентивной безопасности.

Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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Nissan Magnite, впервые представленный осенью прошлого года, разработан специально для развивающихся рынков с относительно невысокими доходами потребителей. Габаритные размеры Nissan Magnite - 4,0 м в длину, 1,75 м в ширину и 1,57 м в высоту.

Автомобиль построен на переднеприводной платформе и оснащается 1,0-литровым 3-цилиндровым мотором, атмосферным (72 л.с.) и с турбокомпрессором (100 л.с.), 5-скоростной МКПП или бесступенчатым вариатором. Автомобиль производится в Индии. Цена кроссовера в этой стране - от 549 тысяч рупий (от 552 тысяч рублей).

#Nissan