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Найден актер на роль главного злодея в продолжении "Декстера"

Новости
    06.01.2021, 18:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Главного антагониста в "Декстере", который вернется на экраны в новом сезоне на десять эпизодов, может сыграть Клэнси Браун ("Побег из Шоушенка", "Горец", голос мистера Крабса в "Губке Бобе", брат Джастин в "Карнавале"). Об этом сообщает THR.

Фото: kinopoisk.ru
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По информации издания, Брауну отойдет роль Курта Калдвелла, негласного лидера общины в небольшом городке Айрон Лэйк. Бывшего буровика, человека отзывчивого и щедрого. Но лишь до того момента, как все окружающие с ним солидарны. В противном случае у оппонентов возможны проблемы.

В чем и предстоит убедиться Декстеру. К роли которого вернется Майкл С. Холл.

Шоураннером продолжения выступит автор оригинала Клайд Филлипс. Режиссёр - Маркос Сига.

Даты премьеры пока нет.

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