Почему опасно устанавливать в автомобиль более мощный аккумулятор

Когда с наступлением холодов аккумулятор вашего автомобиля подает явные признаки износа, встает вопрос о его замене. При этом возникает резонный соблазн - заменить "дохлую" АКБ на более мощный аналог. Тем не менее, как показывает практика, такая "рокировка" не всегда безопасна.

Зачем автомобилю нужна емкая и выносливая батарея, совершенно понятно. Представьте себе ситуацию - вы потратили часть ресурса АКБ при запуске двигателя в зимний мороз, затем отправились в офис по пробкам, да еще и включили энергопотребители - магнитолу, печку, фары, подключили к USB-слоту смартфон.

При таком раскладе более емкий аккумулятор даст больше гарантий того, что, стартуя из офиса домой, вы заведете машину без всяких проблем. И если даже такой "пробочный" сценарий будет повторяться изо дня в день всю зиму, ресурса мощной АКБ хватит до того момента, как вы наконец отправитесь в дальнюю поездку (как правило, это вылазки на дачу весной) на "шоссейных" скоростях, и генератор зарядит АКБ по полной.

Значит, выходит, что стоит установить под капот максимально мощный аккумулятор, к примеру, от грузовичка, и вы не будете знать проблем с "холодным пуском"? Так было еще пару десятков лет назад.

В "Жигули", "Москвичи" и "Волги" вполне можно было установить максимально емкую АКБ, а ограничением являлось, пожалуй, лишь дефицит свободного пространства под капотом. Однако с появлением на рынке высокотехнологичных иномарок ситуация в корне изменилась. Пожалуй, главным препятствием для установки "царей-АКБ" стали высокотехнологичные генераторы. В ряде новых недешевых моделей этот узел наделен отдельным блоком (Battery Monitoring System), регулирующим зарядку АКБ не до 100%, а до 80%, что сделано прежде всего с прицелом на экологию и максимальный ресурс аккумулятора.

Так что же произойдет, если вы установите в машину с таким "умным" генератором АКБ повышенной емкости? Скажем, мануал предписывает использование АКБ на 50Ач, а вы ставите на 75 Ач или даже на 90 Ач? Получаем в результате буквально "горе от ума".

Генераторы, заточенные на определенный объем аккумулятора, будут постоянно недозаряжать большую батарею (из-за софта блока Battery Monitoring System), а это чревато целым рядом неприятностей для владельца автомобиля. Один из вероятных сценариев - из-за хронического недозаряда в АКБ запустится необратимый процесс сульфатации пластин, в результате снизится емкость и пусковой ток. Как следствие, такой аккумулятор может подвести в любой момент. И в конце концов такая батарея преждевременно выйдет из строя. Проблему могла бы решить регулярная подзарядка мощной АКБ вручную от стационарного зарядного устройства. Однако, как известно, это дело хлопотное.

Радикальный вариант в случае с автомобилями, оснащенными системой Battery Monitoring System, - это подключение ЕБУ к компьютеру и "прописывание" новой, более емкой АКБ. Но и такой сценарий потребует усилий и вложений. Ведь вам потребуется либо помощь мастеров, либо, если "пользователь" подкован, как минимум правильное программное обеспечение и новый модуль, который, что радует, реально приобрести через интернет-магазины.

В любом случае, чтобы исключить неприятные сценарии, владельцам следует быть уверенными, что их АКБ заряжается от генератора по максимуму. Для этого можно проверить плотность электролита (подходит для батарей, у которых электролит жидкий, а не гель). На холодном двигателе при снятой клемме с помощью ареометра измеряем плотность электролита во всех отсеках.

Если АКБ заряжена на 100%, то прибор покажет 1.26-1.27 единиц. Если меньше, имеем недозаряд. Второй способ - замер напряжения на клеммах аккумулятора. Ставим автомобиль на стоянку, дожидаемся, когда двигатель остынет, отсоединяем клеммы от АКБ, и подключаем вольтметр. Если прибор показал значение выше 12,5 В, все нормально Значение 12.7 В говорит о том, что АКБ зарядилась на все 100%. Если напряжение ниже, нужно подзарядить.