Подколзин: Мы подставили своего тренера на чемпионате мира

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:4, а Подколзин в концовке встречи заработал двойной малый штраф за опасную игру. После матча капитан команды взял часть вины за неудачу на себя.

"Надо было действовать лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборств. Самое обидное, что мы подставили своего тренера. Ларионов не заслуживает такого результата. Возможно, я, как капитан, не так настроил команду", - приводит слова Подколзина ТАСС.

Капитан команды добавил, что в непростые моменты лидеры должны были действовать лучше. "На 100 процентов мне надо было играть лучше, но я допускал ошибки, за которые мы поплатились. Мои удаления - не скажу, что это эмоции. Сегодня это случайность. Въехал в своего игрока. Это непозволительно для капитана. Это моя большая ошибка. Отнял время у себя и партнеров", - сказал он. Подколзин уверен, что после этой неудачи он должен вернуться домой и еще больше работать.