Из-под завалов на камчатской шахте извлекли тело погибшего горняка

На Камчатке спасатели, разбирающие завалы на шахтах Асачинского золоторудного месторождения, обнаружили и извлекли тело одного из двух человек, оказавшихся в момент обрушения под землей.

"Из-под завалов извлекли тело одного проходчика. Поиски второго пропавшего продолжаются", - сообщает ТАСС со ссылкой на директора по внешним связям АО "Тревожное зарево" Алексея Войтова.

Компания "Тревожное зарево" занимается разработкой месторождения, где в среду произошло ЧП. По данным оперативных служб, под завалы попали пять горняков. Трое самостоятельно выбрались на поверхность. Сейчас остается неизвестной судьба одного.

По факту обрушения проверки проводят прокуратура и региональное следственное управление СК России.