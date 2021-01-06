РФПИ подтвердил, что "Спутником V" привились уже более 1 млн россиян

К настоящему времени в России вакцинировано от COVID-19 уже более одного миллиона человек, сообщил сегодня, 6 января, Российский фонд прямых инвестиций.

"Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы "Спутником V", - говорится в сообщении в Twitter разработчиков препарата.

Вчера ту же цифру - 1 миллион привитых - назвал и глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он также подчеркнул, что при этом не зарегистрировано случаев с тяжелыми поствакцинальными осложнениями.

Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России в августе, и уже с сентября началась вакцинация групп риска - прежде всего медицинских работников. Параллельно с гражданским оборотом продолжаются пострегистрационные клинические исследования вакцины на 31 тысячу добровольцев, все они уже получили обе дозы.

В конце декабря Минздрав России разрешил приостановить набор новых добровольцев (первоначально число участников тестирование должно было составить 40 тысяч человек), объяснив, что полученных данных об эффективности и безопасности достаточно. В то же время наблюдение за сделавшими прививку волонтерами, как и планировалось, будет продолжаться полгода после вакцинации.