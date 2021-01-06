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06.01.2021 09:24
Рубрика: Спорт

Российские хоккеисты попали в группу с американцами на МЧМ-2022

Текст: Анна Козина

Определился полный состав групп на молодежном чемпионате мира по хоккею 2022 года. Его огласили по окончанию МЧМ-2021, который завершился в среду в канадском Эдмонтоне победой сборной США. Американцы в финальном матче победили команду Канады со счетом 2:0. А россияне впервые в истории проиграли матч за "бронзу", уступив финнам (1:4).

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В следующем году МЧМ снова пройдет в Канаде. Сборная России попала в группу А. У нас в соперниках будут действующие чемпионы из США, а также команды Швеции, Словакии и Швейцарии. В группе В сыграют команды Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии.

Турнир пройдет с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го. Матчи группы А состоятся в Ред-Дире, группы В - в Эдмонтоне.

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