Сторонники Трампа столкнулись с полицией на лестнице Капитолия

Буквально через 15 минут после начала заседания в Конгрессе несколько десятков сторонников Дональда Трампа вступили в столкновения с полицией на лестнице Капитолия. В руках некоторых манифестантов были американские флаги. Сотрудникам было приказано эвакуироваться из двух офисных зданий конгресса - Кэннон и Мэдисон, сообщает Washington Examiner.

В 21:00 по московскому времени началось совместное заседание двух палат Конгресса, в ходе которого американским законодателям предстоит утвердить итоги президентских выборов, которые прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. 13 республиканцев в Сенате и более 100 членов Республиканской партии в палате представителей планируют возразить против подсчета голосов в шести штатах, сославшись на утверждения о нарушениях при голосовании на выборах и требуя создания специальной комиссии конгресса для проверки его результатов.

Заседание было прервано после возражений группы республиканцев пересчитать итоги выборов в Аризоне.