Ступак посвятила победу на "Тур де Ски" годовалому сыну

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась впечатлениями от победы в гонке преследования на 10 км классическим стилем на пятом этапе "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Так совпало, что гонка пришлась на день рождения сына Арсения, которому исполнился один год.

- Была очень трудная гонка, и очень тактическая она получилась. Но что очень важно - ровно год назад у меня родился сын. Сегодня я желаю счастливого дня рождения своему сыну. Я счастлива, что сегодня выиграла. Я посвящаю победу сыну, - сказала Ступак в эфире "Матч ТВ". - Сегодня достаточно хорошее самочувствие, но до старта у меня было странное состояние, потому что сегодня день рождения Арсения. Я просто ужасно соскучилась.

Поэтому на старт Юлия выходила со смешанными чувствами.

- С трудом настраивалась на эту гонку, потому что чувствую, что они там празднуют без меня. Праздник в разгаре, а я бегаю здесь, но мое сердечко там, с ним. Поэтому такое состояние пограничное - между радостью и тоской, - призналась спортсменка. - Он узнает меня, показывает на фотографии, что это мама. Разлука с ними - большая боль. В то же время огромная сила для того, чтобы доказывать им и себе, конечно, что эта разлука не просто так.

Напомним, что вчера в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом Юлия Ступак стала четвертой.

Юлия является двукратной бронзовой медалисткой Олимпиады в Пхенхане-2018 и двукратным призером чемпионата мира. Тогда она выступала под девичьей фамилией Белорукова.