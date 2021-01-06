Трамп пообещал демократам "адскую битву" за пост президента США

Во время выступления в штате Джорджия нынешний президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не признаёт результаты прошедших в ноябре выборов главы государства и не считает демократа Джо Байдена новым американским лидером.

Политик назвал недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу". Трамп пообещал устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и Белый дом.

Напомним, во время выборов третьего ноября Байден получил голоса 306 выборщиков, а Трамп - 232. Коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, а шестого января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

Трамп по-прежнему настаивает, что победу "с большим отрывом" одержал он, а результаты голосования были сфальсифицированы.