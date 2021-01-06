Власти Германии продлили карантин до конца января

Власти Германии решили продлить общенациональный режим ограничительных мер до 31 января. Об этом по итогам совещания с главами региональных властей заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что динамика заболеваемости остается высокой и больницы работают в условиях повышенной нагрузки.

Как передает РИА Новости, появилось и новое ограничение. Ранее можно были проводить частные встречи компаниям до пяти человек, представляющим два домохозяйства, теперь такие встречи можно проводить только двум лицам.

Напомним, что 16 декабря в Германии ввели самый жесткий в истории локдаун. В стране закрылось все, кроме продуктовых и небольших хозяйственных магазинов, аптек, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений и елочных базаров. Ограничено передвижение граждан - покидать дом можно только для совершения покупок, посещения врача, поездок на работу и занятий спортом. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение.