Новости

ВОЗ: Путешественникам прививки от COVID-19 лучше не делать 02:35
Россия ведет у финнов в матче за третье место МЧМ после первого периода 02:10
Трамп пообещал демократам "адскую битву" за пост президента США 01:50
Шесть человек погибли в крупном ДТП в Смоленской области 01:18
Сборная России назвала состав на матч против Финляндии за бронзу МЧМ 00:54
Власти Германии продлили карантин до конца января 00:21
Врач-иммунолог предсказал сроки спада пандемии коронавируса в РФ 05.01.2021
Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки 05.01.2021
Территорию у станций метро и МЦД "Славянский бульвар" благоустроили 05.01.2021
В Норвегии скончались двое привитых от коронавируса вакциной Pfizer 05.01.2021
Минобороны назвало число зараженных коронавирусом военнослужащих 05.01.2021
В Москве продлят работу общественного транспорта в рождественскую ночь 05.01.2021
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум 05.01.2021
Анна Кузнецова: Поддержку детских лагерей нужно наращивать 05.01.2021
У Toyota Highlander может появиться удлиненная Grand-версия 05.01.2021
Вор из Букингемского дворца заключен в тюрьму на восемь месяцев 05.01.2021
Большинство немцев поддержали продление антивирусных ограничений 05.01.2021
Голикова: Нуждающихся в пособии детей оказалось больше, чем ожидали 05.01.2021
Ведущий банкир Китая приговорен к смертной казни за коррупцию 05.01.2021
Политики Австралии призвали Трампа помиловать Ассанжа 05.01.2021
Путин призвал обеспечить быстрое восстановление рынка труда 05.01.2021
Голикова: В 2021 году в строй введут 767 детских садов на 112 тысяч мест 05.01.2021
Путин: Нужно поддерживать институт приемной семьи 05.01.2021
Захарова: Обогащение урана в Иране до 20 процентов спровоцировано США 05.01.2021
Глава Минстроя пообещал увеличить объем расселения из аварийного жилья 05.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как готовились к Рождеству наши предки
Как готовились к Рождеству наши предки
06.01.2021 02:35
Рубрика: Общество

ВОЗ: Путешественникам прививки от COVID-19 лучше не делать

Текст: Ирина Невинная
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала перечень основных рекомендаций при проведении вакцинации от COVID-19. Пока речь идет исключительно о вакцине, разработанной фармкомпанией Pfizer в партнерстве с BioNTech. Но в стратегической группе по вакцинации ВОЗ заявляют, что до конца января рассмотрят и подготовят рекомендации еще по двум вакцинам, а всего на рассмотрение экспертов подано 15 заявок от разработчиков вакцинных препаратов из разных стран.
Фото: AP Photo/Paul Sancya Фото: AP Photo/Paul Sancya
Фото: AP Photo/Paul Sancya

Об этом шла речь на брифинге ВОЗ во вторник - первом публичном выступлении представителей всемирной организации в наступившем году. "На текущий момент в перечень для использования в чрезвычайной ситуации включена одна вакцина, разработанная Pfizer в партнерстве с BioNTech", - отметил глава ВОЗ Тедрос Габреисус.

Фото: iStock
Минздрав: Вакцинация в США и ЕС началась до окончания исследований

Он сообщил, что к вакцинации населения приступили уже в 30 странах, всего же в программу солидарности COVAX по распространению и обеспечению вакцин против COVID-19 вошли 90 государств. Широкая вакцинация сдержит распространение коронавирусной инфекции, выразил уверенность глава ВОЗ.

На брифинге были представлены рекомендации, подготовленные Стратегической консультативной группой экспертов (SAGE) по иммунизации - после утверждения руководством ВОЗ они будут опубликованы в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Руководитель группы пояснил, что рекомендации эксперты вырабатывали исходя из представленных разработчиками вакцины документов о результатах клинических исследований. Кроме того, использовались данные глобального мониторинга.

Эксперты сформулировали несколько важных рекомендаций.

Во-первых, они подтвердили схему проведения прививки - обязательное введение двух доз вакцины с интервалом 21-28 дней. При этом специалисты допустили возможность увеличения интервала до шести недель с учетом представленных дополнительных данных. Увеличение времени между первой и второй прививками в условиях дефицита вакцин поможет привить на первом этапе больше людей, отметили в ВОЗ.

Во-вторых, эксперты подтвердили, что отсутствуют сведения о безопасности заразиться после введения первой дозы. Поэтому не идет речь об отказе от введения второй, бустерной (усиливающей протективный эффект) дозы препарата.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Перечислены условия для вакцинации от коронавируса

В-третьих, известны случаи возникновения после прививки анафилактической реакции (опасное поствакцинальное осложнение, требующее немедленной медицинской помощи). Поэтому в ВОЗ подчеркивают: вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech должна осуществляться только в условиях, где обеспечена возможность принять экстренные меры, то есть вакцинированные должны некоторое время оставаться под наблюдением медработников, а в прививочном центре должны иметься препараты для вывода пациента из анафилактического шока.

В-четвертых, эксперты ВОЗ подтвердили ранее озвученные приоритетные группы для вакцинации - это медработники, а также представители групп риска (прежде всего, обитатели домов престарелых). Из-за ограниченных данных - пока нет рекомендации о вакцинации беременных. А вот ставить прививки кормящим женщинам, причем, не прерывая грудного вскармливания, эксперты ВОЗ сочли возможным - при условии, что женщина входит в группу риска.

В-пятых, тем, кто переболел COVID-19 более шести месяцев назад, рекомендовано предложить вакцинацию. Те, кто болел позже - имеют естественную защиту от инфекции, и поэтому в условиях ограниченного количества вакцины их можно сейчас не прививать, а сделать это позже.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Мясников рассказал, нужно ли повторно прививаться от коронавируса

В-шестых, ВОЗ не рекомендует вакцинировать путешественников, отправляющихся в другие страны - это также связано с нехваткой вакцины и ее неравномерным распределением между странами. "В период ограниченных поставок и дефицита мы говорим, что обеспечение равного доступа к вакцинации особенно важно", - отметили представители ВОЗ. Они также подчеркнули, что все перечисленные рекомендации сделаны исходя из имеющейся ограниченной информации. Так, до сих пор не ясно, насколько длительным будет защитный эффект вакцинации. Не понятно влияние вакцины на детей. Нет данных об использовании вакцины против COVID-19 совместно с другими вакцинами. Поэтому рекомендации являются временными и будут корректироваться по мере поступления новых данных.

Вакцина Pfizer/BioNTech стала первой, одобренной ВОЗ к применению в экстренном порядке. При этом эксперты подчеркнули, что до конца января ожидается выход рекомендаций еще по двум вакцинам. А всего в ВОЗ было подано 15 заявок от разработчиков вакцин из разных стран, к рассмотрению принято 13. "К марту в нашем распоряжении будет намного больше вакцин", - заверили участники экспертной группы.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия ведет у финнов в матче за третье место МЧМ после первого периода
Путин призвал обеспечить быстрое восстановление рынка труда
Врач-иммунолог предсказал сроки спада пандемии коронавируса в РФ
Трамп пообещал демократам "адскую битву" за пост президента США
В Норвегии скончались двое привитых от коронавируса вакциной Pfizer
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года