ВОЗ: Путешественникам прививки от COVID-19 лучше не делать

Об этом шла речь на брифинге ВОЗ во вторник - первом публичном выступлении представителей всемирной организации в наступившем году. "На текущий момент в перечень для использования в чрезвычайной ситуации включена одна вакцина, разработанная Pfizer в партнерстве с BioNTech", - отметил глава ВОЗ Тедрос Габреисус.

Он сообщил, что к вакцинации населения приступили уже в 30 странах, всего же в программу солидарности COVAX по распространению и обеспечению вакцин против COVID-19 вошли 90 государств. Широкая вакцинация сдержит распространение коронавирусной инфекции, выразил уверенность глава ВОЗ.

На брифинге были представлены рекомендации, подготовленные Стратегической консультативной группой экспертов (SAGE) по иммунизации - после утверждения руководством ВОЗ они будут опубликованы в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Руководитель группы пояснил, что рекомендации эксперты вырабатывали исходя из представленных разработчиками вакцины документов о результатах клинических исследований. Кроме того, использовались данные глобального мониторинга.

Эксперты сформулировали несколько важных рекомендаций.

Во-первых, они подтвердили схему проведения прививки - обязательное введение двух доз вакцины с интервалом 21-28 дней. При этом специалисты допустили возможность увеличения интервала до шести недель с учетом представленных дополнительных данных. Увеличение времени между первой и второй прививками в условиях дефицита вакцин поможет привить на первом этапе больше людей, отметили в ВОЗ.

Во-вторых, эксперты подтвердили, что отсутствуют сведения о безопасности заразиться после введения первой дозы. Поэтому не идет речь об отказе от введения второй, бустерной (усиливающей протективный эффект) дозы препарата.

В-третьих, известны случаи возникновения после прививки анафилактической реакции (опасное поствакцинальное осложнение, требующее немедленной медицинской помощи). Поэтому в ВОЗ подчеркивают: вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech должна осуществляться только в условиях, где обеспечена возможность принять экстренные меры, то есть вакцинированные должны некоторое время оставаться под наблюдением медработников, а в прививочном центре должны иметься препараты для вывода пациента из анафилактического шока.

В-четвертых, эксперты ВОЗ подтвердили ранее озвученные приоритетные группы для вакцинации - это медработники, а также представители групп риска (прежде всего, обитатели домов престарелых). Из-за ограниченных данных - пока нет рекомендации о вакцинации беременных. А вот ставить прививки кормящим женщинам, причем, не прерывая грудного вскармливания, эксперты ВОЗ сочли возможным - при условии, что женщина входит в группу риска.

В-пятых, тем, кто переболел COVID-19 более шести месяцев назад, рекомендовано предложить вакцинацию. Те, кто болел позже - имеют естественную защиту от инфекции, и поэтому в условиях ограниченного количества вакцины их можно сейчас не прививать, а сделать это позже.

В-шестых, ВОЗ не рекомендует вакцинировать путешественников, отправляющихся в другие страны - это также связано с нехваткой вакцины и ее неравномерным распределением между странами. "В период ограниченных поставок и дефицита мы говорим, что обеспечение равного доступа к вакцинации особенно важно", - отметили представители ВОЗ. Они также подчеркнули, что все перечисленные рекомендации сделаны исходя из имеющейся ограниченной информации. Так, до сих пор не ясно, насколько длительным будет защитный эффект вакцинации. Не понятно влияние вакцины на детей. Нет данных об использовании вакцины против COVID-19 совместно с другими вакцинами. Поэтому рекомендации являются временными и будут корректироваться по мере поступления новых данных.

Вакцина Pfizer/BioNTech стала первой, одобренной ВОЗ к применению в экстренном порядке. При этом эксперты подчеркнули, что до конца января ожидается выход рекомендаций еще по двум вакцинам. А всего в ВОЗ было подано 15 заявок от разработчиков вакцин из разных стран, к рассмотрению принято 13. "К марту в нашем распоряжении будет намного больше вакцин", - заверили участники экспертной группы.