Медрегулятор США изучит случаи аллергической реакции на вакцину Pfizer

Зарегистрированные в США случаи аллергической реакции на введение вакцины от компаний BioNTech и Pfizer изучают в FDA. Об этом рассказал Питер Маркс, который курирует эти вопросы в Управлении по оценке качества продовольствия и медикаментов США.

"Мы знаем уже о пяти случаях появления аллергических реакций на препарат. Все они будут тщательно проверены. Такую реакцию может вызывать химическое вещество под названием полиэтиленгликоль, которое входит в состав не только вакцины Pfizer, но прививки от компании Moderna, получившей одобрение FDA. Компании должны продолжать следить за безопасностью и эффективностью своих вакцин", - цитирует ТАСС представителя медрегулятора США.

В ведомстве ожидают, что производители препаратов от коронавируса, завершив их изучение, перейдут к лицензированию. Маркс напомнил, что ранее фармкомпаниям выдано одобрение по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. А получение специальной лицензии занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, напомнил Маркс.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, в США с момента начала пандемии коронавирусом заболели свыше 17 миллионов человек (17 459 296). Страна продолжает лидировать по этому показателю в мире. При этом проведенный в США опрос показал, что по меньшей мере 27% американцев не планируют прививаться от нового коронавируса. Самая частая причина отказа - сомнения относительно побочных эффектов нового лекарства.