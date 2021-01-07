Депутат Госдумы рассказал о роли соцсетей в беспорядках в Вашингтоне

Ситуация в Вашингтоне еще раз показала силу социальных сетей, и блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа была правильным шагом. Об этом заявил депутат Антон Горелкин из комитета Госдумы по информационной политике.

"События в США в очередной раз показывают силу социальных сетей как инструментов воздействия на массы. Я думаю, ни одно крупное СМИ в США не согласилось бы в эти дни публиковать заявления Трампа о краже голосов. Но несколько твитов - и толпа штурмует Капитолий", - отметил в Telegram Горелкин.

"Можно с большой долей уверенности сказать, что не будь у проигравшего президента независимого доступа к огромной аудитории, этих событий не было бы", - полагает парламентарий. "Хотя Трамп напрямую не призывал к штурму, его аккаунты в FB и Twitter заблокированы. И это, пожалуй, первый раз, когда я считаю блокировку политика правильной. Необдуманные заявления уходящего президента уже привели к человеческим жертвам", - заметил парламентарий, предложив Трампу не говорить ничего, пока не улягутся беспорядки.

Горелкин заявил, что соцсети должны работать по строгим правилам в рамках закона. "Потому что абсолютная информационная вольница становится оружием экстремистов", - предостерег он.