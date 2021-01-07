Hyundai вывела на тесты новый кроссовер. Он очень компактный и дешевый

Компания Hyundai приступила к дорожным тестам новой модели, которая пока известна под внутрикорпоративным индексом AX1. Это очень компактный кроссовер, который, как утверждают очевидцы, ещё меньше, чем Hyundai Venue. Меньше - значит, дешевле.

Габариты нового Hyundai AX1 можно сравнить, пожалуй, с Suzuki Ignis, длина которого составляет 3700 мм, а размер колёсной базы 2435 мм. Hyundai Venue же растянулся на 3995 мм, а расстояние между ступицами составляет 2500 мм.

По данным издания AutoPost, опубликовавшего фото AX1, кроссовер может быть оснащён 69-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.0 литра. Коробки передач - 4-ступенчатый "автомат" и МКП. Не исключается, что на домашнем рынке Hyundai AX1 будет также предложен с электрической силовой установкой.

Ожидается, что стоимость новой модели Hyundai будет в районе 7-10 миллионов вон (примерно 475-680 тысяч рублей).

Премьера автомобиля может состояться в этом году.