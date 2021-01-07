Осада Капитолия стала мощным проколом служб безопасности США

Эксперты правоохранительных органов, опрошенные Reuters, назвали "катастрофической неспособностью подготовиться" действия своих коллег, которые не смогли обеспечить безопасность величественного снаружи, но оказавшегося беззащитным второго после Белого дома по статусу правительственного здания в Америке. Весь мир шокировали кадры разномастной публики, которая веселилась в залах конгресса будто на обычной американской вечеринке: среднего лет мужчины, который позировал в кресле в рабочем кабинете спикера Нэнси Пелоси, сидя в нем, как ковбой со Среднего Запада, правда, без сигары; молодого человека в красной бейсбольной кепке, который давал мнимое интервью такой же, как он "активистке", в кресле той же Пелоси, но уже в зале заседаний; наконец, обошедшие все мировые СМИ фотографии молодого человека с голым торсом и в меховой шапке с рогами, который оказался 32-летним итало-американцем Джейком Анджели.

По мнению экспертов, лица, защищающие конгресс, не предприняли множество профилактических мер, несмотря на распространенные в соцсетях угрозы радикалов и явные предупреждающие признаки потенциального насилия со стороны жестких сторонников президента Дональда Трампа, обещавших устроить "дикую акцию". С 1 января в Twitter появилось 1480 сообщений из аккаунтов, связанных с движением теории заговора QAnon, в которых упоминался митинг Трампа 6 января и содержались ссылки на насилие, сказал бывший сотрудник разведки, который следит за экстремистами в социальных сетях. В их число входили призывы к патриотам "восстать". Многие полагали, что это обычная интернет-бравада. Но деле акция получилась действительно "дикой", шокирующей.

Защита здания, в нескольких сотнях метрах от которого проводился многотысячный митинг, в том числе с участием разгоряченных протестующих, усилена не была. Беда нынешней "демократической" Америки как раз и состоит в том, что "старая гвардия", включая спецслужбы, не хочет считаться с новыми реалиями. Нынешние митинги - не те, что в свое время шокировали страну, времен войны во Вьетнаме. На них приходят не мирные хиппи. Теперь митинги в Америке часто заканчиваются кровью и тот, кто в спецслужбах рассчитывал, что "Марш за Трампа" пройдет "под полным контролем президента", а толпа не сможет вот так бесцеремонно вторгнуться в один из "символов демократии", на деле не просто ошибся. А продемонстрировал, в какую цену выливается вера в собственную непогрешимость.

Судя по информации источников агентства, накануне акции со стороны многочисленных служб безопасности даже не были составлены подробные планы обеспечения защиты Капитолия, как это происходит, например, во время инаугурации, которая состоится здесь же 20 января. К слову, вплотную к зданию были приставлены строительные леса, которые должны быть задействованы в технических целях во время этой самой инаугурации. И что получилось на деле? По ним, как Тарзан в джунглях, спокойно пробирались в здание конгресса протестующие, при этом успевая позировать на камеру своим соратникам.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, несмотря на явные признаки приближающейся опасности, полиция Капитолия не запрашивала заблаговременную помощь в обеспечении безопасности здания у других федеральных агентств, таких, как, например, министерство внутренней безопасности. По причинам, которые по состоянию на начало четверга оставались неясными, другие подразделения обширного аппарата безопасности федерального правительства США не были оперативно брошены на защиту здания. Это произошло уже после того, как протестующие осадили резиденцию. Известная своей эмоциональностью и склонностью к популизму мэр Вашингтона афроамериканка Мюриэл Баузер, которая во время прошлогодних протестов на расовой почве постоянно, мягко говоря, костерила силовые структуры за "излишнюю жестокость", помощи от этих "злых федералов", как это происходит в режиме чрезвычайных ситуаций, так и не дождалась.

Она запросила войска Национальной гвардии примерно через 45 минут после того, как протестующие прорвали первую баррикаду. Исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер активировал состав Национальной гвардии округа Колумбия примерно в 14:30, но всего лишь дав распоряжение подчиненным оказать поддержку городу.

Как отметили некоторые офицеры в отставке, сотрудники полиции Капитолия были попросту не обучены противостоять такому масштабному вызову, который был брошен им в среду. Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, знакомый с планами по защите других федеральных объектов, сказал, что он был шокирован тем, что полиция Капитолия оказалась настолько бессильна. "Полиция Капитолия - это, по сути, служба охраны, поэтому трудно понять, почему они не были лучше подготовлены", - отметил он.

Впрочем, сваливать вину на простых служивых - последнее дело. В конце концов, это рядовые исполнители, которые всего-навсего выполняют приказ.

Между тем выясняется, что проблемы обеспечения безопасности Капитолия обсуждались в течение многих лет. И не просто на ведомственных совещаниях, а на слушаниях в самом конгрессе. Бывший глава Службы безопасности Капитолия Терренс Гейнер сказал, что он еще в 2013 году предложил установить забор, который хотели назвать "воротами Капитолия", чтобы остановить любое массовое нападение. Но забор так и не построили. Как оказалось, некоторые конгрессмены не хотели, чтобы комплекс выглядел как крепость и посчитали, что в таком случае они будут "закрыты от народа", а это уже - "ущемление демократии", которой Америка постоянно учит мир. Теперь мир имел возможность убедиться, чему демократия научила саму Америку.