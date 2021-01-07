Пострадавших при обрушении льда на Камчатке доставили в больницу

Двоих пострадавших в ЧП на Вилючинском водопаде доставили вертолетом в краевую больницу в Петропавловск-Камчатский, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Санавиация доставила травмированных в краевую больницу. Они проходят обследование", - уточнила замминистра здравоохранения региона Марина Волкова. По ее словам, еще два человека - мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Один человек погиб.

По информации врио зампредседателя правительства Камчатского края, министра специальных программ Александра Заболиченко, спасатели, прибывшие на место трагедии, планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал.

Напомним, что СУ СКР по Камчатскому краю начал проверку по факту ЧП со смертельным исходом.