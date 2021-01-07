Спасательное судно добралось до потерявшего ход траулера в Охотском море

Спасательное судно Росрыболовства добралось до траулера "Герои Даманского", потерявшего ход в Охотском море 5 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Спасательное судно подошло к траулеру и готовится отбуксировать его к берегу, расстояние до которого - около 50 миль. По имеющейся информации, погода на море сейчас благоприятная, и никакой угрозы для людей, находящихся на борту траулера, нет.

Потерявшее ход судно будет отбуксировано к поселку Октябрьский Камчатского края. Там водолазы освободят его винт от сетей.

Напомним, в минувший вторник около 15:00 по московскому времени от экипажа траулера "Герои Даманского" поступил сигнал о потере хода из-за наматывания сети на винт. На его борту находятся 60 человек и 660 тонн мороженой рыбы. Сам траулер лег в дрейф, повреждений корпуса нет, загрязнение окружающей среды отсутствует.

Траулер "Герои Даманского" принадлежит АО "Озерновский рыбоконсервный завод № 55". Порт приписки - Петропавловск-Камчатский.