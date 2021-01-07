Skoda назвала новый кроссовер Kushaq

Компания Skoda объявила название нового кроссовера, который дебютирует в марте 2021 года.

То, что название кроссовера Skoda будет начинаться на литеру "K" и заканчиваться на "Q", пожалуй, было предсказуемо: это соответствует существующей номенклатуре нейминга всей имеющейся линейке SUV чешского бренда.

Слово Kushaq на санскрите означает король, император. И название новинки ещё раз подчёркивает то, что кроссовер не будет иметь глобального статуса, а предназначен исключительно для рынка Индии.

Известно, что Skoda Kushaq создан на базе упрощённой модульной архитектуры Volkswagen Group: MQB-A0-IN. Пока это все технические подробности, которые сообщила компания о новой модели.

Внешность Kushaq была продемонстрирована на концепте Vision IN, который представили в феврале 2020 года. Его длина составляла 4 256 мм, размер колёсной базы - 2 671 мм, то есть Kushaq - альтернатива Kamiq для рынка Индии, которая выступит конкурентом Kia Seltos, Hyundai Creta и других компактных "паркетников".

Шоу-кар был оснащён турбомотором 1.5 TSI мощностью 150 л.с. и "роботом" с двумя сцеплениями. Скорее всего, этот же силовой агрегат мы увидим на серийной версии кроссовера.

В Skoda заявили, что Kushaq предложит оптимальное соотношение цены, технологичности и качества.