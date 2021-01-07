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Вышел трейлер 2-го сезона нового сериала авторов "Рика и Морти"

Новости
    07.01.2021, 14:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Hulu Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

В Сети опубликован тизер-трейлер второго сезона фантастической черной анимационной комедии "Солнечные противоположности" (Solar Opposites, встречается вариант "Обратная сторона Земли"). Где группа специфической морали пришельцев, напомним, пытается временно приспособиться к жизни в человечеством сообществе. И не сказать что особо успешно.

Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
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"Рэд бэнд" (то есть без цензуры) тизер-трейлер проекта размещен на YouTube-канале сервиса Hulu. И из него мы узнаем, что потуги починить космический корабль в очередной раз заканчивается крахом и точечным истреблением аборигенов.

Отметим, что шоу занимаются, в том числе, Джастин Ройланд и Майк МакМэхан, одни из создателей другого (примерно аналогичного умонастроя) жанрового шлягера - сериала "Рик и Морти".

Первый сезон Solar Opposites вышел весной прошлого года, второй стартует 26 марта. Проект уже продлен на третий.

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