Что предвещает инаугурация в режиме ЧС для президентства Джозефа Байдена

Такой мрачный пролог к инаугурации вызывает много вопросов к тому, каким же тогда будет правление Байдена в Разъединенных Штатах Америки? Будет он президентом для всех американцев или комендантом, который грозит дубинкой всем несогласным? Он еще не уселся в Белый дом, а уже понятно, что хотя в правовом поле его статус сомнений не вызывает, его легитимность в глазах половины собственного народа практически нулевая. Для них он даже не просто несимпатичный лидер, а враг, под предводительством которого другая половина Америки бросится насаждать свою правду, затыкая рты всем инакомыслящим.

Увы, если судить как по последним годам, так и по первой реакции Байдена и тех сил, которые он олицетворяет, второй сценарий выглядит гораздо более вероятным. Сейчас политики в США будут вновь пытаться залатать пробитые пулями дыры, произносить пафосные примиряющие речи. В первую очередь, сам Байден на своей инаугурации. Но чем дальше, тем сложнее поверить, что это поколение лидеров, которому давно ставят прогулы в домах престарелых, способно вывести страну из кризисной спирали. Какую новизну можно ждать от президентства 77-летнего политика, который набирает к себе в администрацию все те же фигуры, под чутким присмотром которых страна докатилась до такого состояния? Шутки про то, что команда Байдена - это команда Обамы 2.0 звучат в американской прессе ежедневно, только смешного в этом мало.

Несмотря на повторяемые который год красивые слова об объединении отдаляющихся друг от друга половин американского народа, на практике политические лидеры остаются абсолютно глухи ко второй стороне. Они шаг за шагом пытаются не сшить разорванную нацию, а мобилизовать своих сторонников чтобы вот так - криками, толпой, силой заглушить вторую сторону, сделать вид будто бы ее вовсе нет. Раскол в США стал частью политической системы, и обе стороны эксплуатируют его ради собственного политического выживания.

Именно так дошло до инаугурации в режиме ЧС, до того, что при утверждении итогов выборов в Капитолий врывается толпа, гибнут люди. Когда Трамп и его сторонники озвучили претензии к результатам выборов, запутанной и не всегда прозрачной электоральной системе, демократы посчитали, что достаточно через прессу объявить президента "лжецом", пометить "недостоверными" его записи в соцсетях. С присущей им уверенностью в пребывании на "правильной стороне истории" они не могут уместить в головах, что про-трамповская половина Америки уже давно не верит ни мейнстрим-прессе, ни соцсетям. И это недоверие возникло не на пустом месте, а потому, что эти рупоры не дают права голоса инакомыслящим.

Президентство Байдена начинается остервенелым линчеванием Трампа за вчерашний кризис у Капитолия. Ему грозят отстранением от власти, новыми расследованиями, его "заткнули" во всех соцсетях. Демократы как будто верят, что сработает гангстерский подход - нет человека, нет проблемы. Заодно в политическом раже пытаются прихлопнуть и всю Республиканскую партию за то, что та поддерживала Трампа.

Разве это похоже на начало правления президента всех американцев? Ведь за Трампом, и за республиканцами стоят более 70 миллионов его избирателей, искренне верящих ему, а не The New York Times и The Washington Post. Куда их денут? Линчуя Трампа, Байден и его приспешники сразу дают понять, что туда же - закроют им рот. Как и при Бараке Обаме будут рисовать со страниц подконтрольной прессы розовую картину того, как Байден своими речами и реформами объединяет страну и сеет демократические ценности при полном отсутствии недовольных. До тех пор, пока эти несуществующие недовольные в очередной раз не выйдут где-нибудь на улицы, потому что иного способа докричаться о своих проблемах у них просто нет. Или не придут на выборы и не проучат политическую элиту еще одним Трампом.

Вчера они съехались в Вашингтон на призывы Трампа бороться за свою правду из самых разных уголков США. Вышли на протест, сначала мирный. Почему потом начались беспорядки? А почему нет, если сами демократы прошлым летом подали им пример, как отстаивать свою точку зрения - анархией, силой. Но хотя либеральная пресса во всю нагнетает истерику, в толпе недовольных сложно разглядеть организованную и координируемую кем-то банду, которая целенаправленно собиралась устроить госпереворот.

Четыре, а по последним сведениям, пять человек погибли во вчерашнем безумии в Вашингтоне. Среди них - ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Женщина из штата Калифорния, четырежды направлялась на службу за рубеж, а всего отслужила в военной форме 14 лет. Как рассказал ее муж, была убежденной сторонницей Дональда Трампа. Полицейские застрелили ее, безоружную, когда она пыталась пробраться через забаррикадированные двери в коридорах Капитолия. Кто она - получивший по заслугам бунтарь или павший в борьбе за правду герой? Пресса не поет ей дифирамбы, так получается, что первое? Но ведь сторонники Трампа помнят, с какими почестями летом хоронили темнокожих жертв полицейского насилия - даже если те оказывали сопротивление правоохранителям и имели проблемы с законом. Чем тогда не годится в герои застреленная полицейскими ветеран ВВС?

Эта слепота и однобокость политической элиты с обеих сторон озлобила американский народ до того, что инаугурацию президента приходится проводить при режиме ЧС в столице. И реакция застрявшего в прошлом поколения политиков на последние события вновь заставляет думать, что мир в предстоящие годы вновь не раз и не два увидит кадры насилия в США, а сравнения сияющего града на холме с "банановыми республиками" перестанут быть чем-то из ряда вон выходящим.