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Рубрика: Общество

Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания

Текст: Ирина Невинная
У некоторых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, потом проявляются признаки хронического заболевания. К такому выводу пришли авторы международного исследования, изучавшие процесс восстановления пациентов после COVID-19. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Medicine, сообщает РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторы изучили данные 1837 относительно молодых больных (средний возраст - 47 лет), у которых COVID-19 протекал легко. Пациенты находились на амбулаторном лечении. При этом жалобы сохранялись на протяжении минимум трех месяцев после болезни.
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Из общей выборки у 98% пациентов сохранялась усталость, у 90% - мышечная слабость, у 88% - проблемы со сном и у 87% были различные боли. Многие жаловались на снижение производительности труда и необходимость в медпомощи. При этом до заболевания большинство людей (86%) считали себя здоровыми, однако после того, как перенесли COVID-19, здоровыми себя называют только 6%, еще 64% оценили свое состояние как "умеренное", а 30% назвали его плохим. Почти треть пациентов продолжают нуждаться в уходе и медицинской помощи спустя три месяца после заражения. Авторы отметили, что это примерно такая же доля, что и у пациентов с хронической почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью или хронической обструктивной болезнью легких.

Авторы исследования отметили, что тяжелые пациенты после болезни проходят реабилитацию, в отличие от болевших в легкой форме и получавших амбулаторную помощь. Но эти больные в ближайшем будущем могут испытывать серьезные проблемы со здоровьем, что создаст огромную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах, отметили исследователи.

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