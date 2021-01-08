Обновленный Skoda Kodiaq попытался обмануть фотошпионов

Фотошпионам издания Motor1 удалось заснять искусно замаскированный прототип обновленного Skoda Kodiaq.

На фары и задние фонари автомобиля были нанесены наклейки с графикой, заставляющие поверить, что они совершенно не изменились. В реальности же рестайлинговый SUV должен получить двухъярусную оптику на матричной светодиодной технологии с новым дизайном (как у всех других кроссоверов чешской марки).

Автомобиль, замеченный во время испытаний, имел дизайн переднего бампера и легкосплавные диски Kodiaq Sportline, но у него отсутствовали поддельные насадки на выхлопные трубы.

По предварительным данным, обновленный Kodiaq оборудуют новой цифровой панелью в стиле Octavia и модернизированной мультимедийной системой. Также ожидается, что моторы и трансмиссии, предлагавшиеся до рестайлинга, сохранятся. При этом гамма пополнится гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой сети.

Kodiaq текущего поколения, дебютировавший в 2017 году, выпускается на заводе в Нижнем Новгороде и предлагается по цене от 1 634 000 рублей. Уже известно, что обновленный Kodiaq появится в России в третьем квартале 2021 года.

Также в этом году марка собирается представить в Европе новую Fabia (не продается в нашей стране) и кроссовер Enyaq GT (также до РФ не доберется).

Фото: www.motor1.com