В США умер раненый при штурме Капитолия полицейский

Полиция Капитолия сообщила о смерти своего сотрудника, получившего травмы в ходе столкновений с протестующими в среду, 6 января.

Ранее о гибели сотрудника сообщали американские СМИ, однако ведомство сначала опровергло эту информацию, подчеркнув, что несколько сотрудников действительно получили ранения и были госпитализированы, но их здоровью ничего не угрожает. Но чуть позже было опубликовано официальное заявление по этому поводу.

"Примерно в 21:30 вечером 7 января (05:30 пятницы мск - прим. "РГ") из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей, скончался офицер полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник. Офицер Сикник участвовал в сдерживании беспорядков в Капитолии США и был ранен во время физического столкновения с протестующими", - говорится в заявлении.

Отмечается, что после завершения активной фазы беспорядков, он вернулся, потерял сознание и был доставлен в местную больницу. По факту смерти сотрудника полиции проводится расследование.