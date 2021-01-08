Камчатские врачи оценили состояние пострадавших у водопада туристов

Ребенок, пострадавший на Вилючинском водопаде, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на слова заместителя главного врача по медицинской части камчатской краевой больницы имени Лукашевского Максима Артамонова.

Мужчину и 10-летнего ребенка, которых травмировало глыбой льда, отколовшейся от замерзшего водопада, 7 декабря рейсом санитарной авиации привезли в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском. По результатам диагностики у мужчины зафиксированы ушиб головного мозга и рваные раны головы. Его положили в нейрохирургическое отделение, врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.

"У ребенка были выявлены перелом позвоночника без повреждения спинного мозга и ушиб легкого. Мальчик был помещен в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенок находится в сознании, сознание ясное. Он получает необходимое лечение. Сейчас решается вопрос о переводе его из реанимации в отделение детской больницы", - рассказал Артамонов.

Также отмечается, что в больницу по направлению из травмпункта обращалась еще одна пострадавшая. У женщины ушиб головы. Ее направили на амбулаторное лечение.

Напомним, что 7 января в 14:20 по камчатскому времени в Единую дежурно-диспетчерскую службу Елизовского района поступила информация об обрушении льда на Вилючинском водопаде. Один человек погиб. СУ СКР по Камчатскому краю начал проверку по факту ЧП со смертельным исходом.