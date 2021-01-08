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08.01.2021 15:36
Рубрика: Власть

Кадыров заявил о сходстве с Трампом

Текст: Ирина Белова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров усмотрел сходство между собой и действующим президентом США Дональдом Трампом.

Фото: REUTERS
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"Если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заморозили аккаунты Трампа из-за обращений к протестующим, устроившим 6 января погром в Капитолии.

В общей сложности четыре человека погибли во время протестов перед зданием Конгресса США. По словам главы столичной полиции Роберта Конти, помимо ветерана американских ВВС Эшли Бэббитт, получившей огнестрельное ранение, погибли еще трое людей. Причину их смерти предстоит выяснить.

Напомним, впервые страницы Кадырова в Instagram и Facebook заблокировали в декабре 2017 года из-за санкций США. Затем последовала однодневная разблокировка, после которой в соцсети появился новый аккаунт главы Чечни, не подтвержденный официально. Прошлой весной заблокировали и его.

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