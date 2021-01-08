"Урал" выпустил мотоцикл по цене нового Toyota RAV4, американцы в шоке

Американский журнал Cycle World оценил новинку Ирбитского завода - мотоцикл Ural Gear Up GEO 2021 модельного года, назвав его лучшим видом безумия.

"Если вы продаете мотоциклы с коляской в 2021 году, то вы должны быть сумасшедшими, в хорошем смысле этого слова, - пишет Cycle World. - "Урал" выпустил ограниченную версию модели Gear Up с улучшенной подвеской и в камуфляжном окрасе, выполненным вручную. И это выглядит так, как будто бы Том Форд (дизайнер, работавший в доме Gucci - прим. "РГ") создал наряд для Дольфа Лундгрена, собравшегося в московский клуб потанцевать. Да и вообще, что может быть безумнее, чем выпускать мотоцикл, который стал старомодным еще сто лет назад? У "Урала" есть ответ: выпустить такую машину, которая будет стоить столько же, сколько новый Honda CBR1000RR-R Fireblade SP".

Ural Gear Up GEO Limited Edition стоит в США 26 999 долларов (почти 1.99 млн рублей) - почти на тысячу дешевле обойдется покупка Toyota RAV4, ещё меньше стоит Honda CR-V. В рамках спецверсии ИМЗ выпустит 20 мотоциклов.

"Урал" взял свой Gear Up стоимостью 17 549 долларов и подумал: "Что может сделать его ещё круче на бездорожье?", и полез на склад запчастей, - фантазирует на тему создания новинки журнал. - Помните, что у Gear Up уже есть суппорты Brembo, большой дорожный просвет, 82 литра полезного объёма для поклажи и допустимая нагрузка 601 кг, что позволяет перевозить походное снаряжение, людей, водку, собак… У версии GEO появилось несколько новых опций, в числе которых регулируемые амортизаторы Nitron, шины Heidenau K 37, выхлопная система GPR, защита рук и светотехники, дополнительные дуги безопасности, крепление под гаджеты на руле, два USB-порта, увеличенное по высоте ветровое стекло.

Фото: скриншот с youtube.com

Да, почти 27 тысяч долларов за мотоцикл с коляской могут показаться большими деньгами, но вся прелесть заключается в этом противоречии. Мотоцикл с коляской в наше время - полнейший анахронизм, и для большинства это выглядит какой-то забавой.

С другой стороны, это практичное транспортное средство, которое по этому параметру уступает автомобилю, но точно лучше, чем горный велосипед: "Урал" рассчитан на нескольких человек, может перевозить запас продуктов и съезжать с асфальта. К тому же, большинство из нас задействуют салон своей машины ровно настолько же, насколько это позволяет коляска "Урала". Утилитаризм российского мотоцикла делает его очаровательной экзотикой.

К счастью, в нашем мире есть люди, которые создают это мотоциклетное безумие, и есть сумасшедшие, готовые его покупать. Во всяком случае, таких точно найдется человек двадцать".

Ранее "РГ" рассказывала о том, как и где выпускаются мотоциклы "Урал" в наше время.