В МИД КНР дали оценку работе СМИ США во время штурма Капитолия

В министерстве иностранных дел Китая отмечают резкий контраст в подходе американских СМИ к освещению последних событий в столице США и аналогичных ситуаций, возникающих в других частях мира.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в эфире телеканала CGTN отметила, что масштабы протестов в Вашингтоне и Гонконге несопоставимы, однако в Вашингтоне они уже стали причиной четырех смертей. Напомним, что сегодня стало известно о пятой жертве столкновений в Капитолии - сотруднике полиции, скончавшемся сегодня в госпитале.

В своей речи Хуа Чуньин отметила, что в июле 2019 года, когда радикально настроенные демонстранты штурмовали здание законодательного собрания Гонконга, жертв удалось избежать. "Они (демонстранты - прим. "РГ") нанесли ущерб имуществу, использовали ядовитые порошки и жидкости для нападения на полицейских, откусывали пальцы полицейским, нападали на них с ножами, но полиция проявила высокий уровень профессионализма и не допустила ни одной смерти среди демонстрантов", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР.

"Возможно вы все еще помните, какие слова применяли по отношению к Гонконгу тогда американские чиновники, конгрессмены и некоторые СМИ? И что они говорят сейчас? Я проанализировала, какие слова сейчас используют главные американские СМИ: насилие, головорезы, экстремисты, злодеи, позор. А что они же писали о Гонконге? Они называли радикально настроенных демонстрантов национальными героями и говорили, что американский народ поддерживает их", - заявила Хуа Чуньин.

По словам Хуа Чуньин, основные американские СМИ называют сейчас протестовавших в Капитолии "погромщиками", но во время беспорядков в Гонконге они же называли радикальных протестующих "демократическими героями". "Резкий контраст в реакциях и выборе слов заставляет задуматься и заслуживает глубокого осмысления", - заключила дипломат.