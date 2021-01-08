Вышел трейлер фантастического боевика Netflix "Смертельная зона"

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер американо-венгерского фантастического боевика режиссера Микаэля Хофстрёма ("1408", "План побега") "Смертельная зона" (Outside the Wire).

Сюжет следующий: будущее, чернокожий опальный оператор боевого дрона Харп (Демсон Идрис, "Черное зеркало") после неподчинения приказу сослан в опасную зону, где его берет под крыло чернокожий капитан-андроид Лео (Энтони Маки, "Мстители", "Видоизмененный углерод").

Задача напарников - при поддержке подразделения роботов найти устройство Судного дня до того, как это сделают террористы и уничтожат мир ядерным геноцидом.

Премьера - 15 января.