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Вышел трейлер фантастического боевика Netflix "Смертельная зона"

Новости
    08.01.2021, 13:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер американо-венгерского фантастического боевика режиссера Микаэля Хофстрёма ("1408", "План побега") "Смертельная зона" (Outside the Wire).

Фото: Photo by Taylor Jewell/Invision/AP
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Сюжет следующий: будущее, чернокожий опальный оператор боевого дрона Харп (Демсон Идрис, "Черное зеркало") после неподчинения приказу сослан в опасную зону, где его берет под крыло чернокожий капитан-андроид Лео (Энтони Маки, "Мстители", "Видоизмененный углерод").

Задача напарников - при поддержке подразделения роботов найти устройство Судного дня до того, как это сделают террористы и уничтожат мир ядерным геноцидом.

Премьера - 15 января.

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