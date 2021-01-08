Вышел трейлер постапокалиптического фэнтези "Тоскующая кобыла"

На YouTube опубликован трейлер постапокалиптической фэнтези-драмы "Тоскующая кобыла" (The Wanting Mare), работы над которой велись пять лет.

Действие ленты разворачивается в мире, погибающем от глобального потепления, где главная ценность - это лошади. Вокруг них строятся бизнес, интриги и криминал, естественно. При этом жители города Витрена, где начинается рассказ, знойного и удушливого, спят и видят выбраться из него на западный континент, где климат не настолько убийственен. И экспорт лошадей как раз дает такую возможность.

Режиссер, сценарист и продюсер - Николас Бейтман. В ролях: Джордан Монахэн ("Настоящая кровь"), Джош Кларк ("Настоящий детектив"), Кристин Келлогг Дэррин ("Бесстыжие"), Энтони Перульо ("Булл"), Кейт Лин Шейл ("Карточный домик").

В весны прошлого года картина откаталась по ряду фестивалей, получила положительные оценки и будет доступна более массовому зрителю с 5 февраля.