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09.01.2021 20:23
Рубрика: Общество

Новая программа научных исследований объединит всю фундаментальную науку

Текст: Юрий Медведев
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Программу фундаментальных научных исследований до 2030 года. Она разработана Российской академией наук с привлечением министерств и ведущих научных институтов. Координатором программы выступает РАН. Она осуществляет научное и научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и вузов, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Исполнители программы, помимо Академии, все ключевые министерства и ведомства, а также правительственные научно-образовательные подведомственные организации (МГУ, Курчатовский институт и пр.).

Среди основных задач программы - эффективное управление исследований; условия для свободного научного творчества; справедливая и честная конкуренция за поддержку; ответственность исполнителей за результат и технологический трансфер; распознавание больших вызовов и формирование системной реакции на них; работа в интересах обороны и безопасности; повышение статуса отечественной науки и привлечение иностранных партнеров; распространение научных знаний и популяризация науки; формирования ресурсной базы для прорывных результатов, в том числе в рамках мегасайенс; интеграция с вузами и реальным сектором экономики.

В Программу входит 6 подпрограмм:

1. Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства РФ;

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2. Фундаментальные и поисковые научные исследования;

3. ФПНИ, проводимые на крупных научных установках и объектах класса "мегасайенс";

4. ФПНИ по направлениям Стратегии НТР;

5. Инициативные фундаментальные и поисковые научные исследования, финансируемые фондами поддержки научной и научно-технической и инновационной деятельности;

6. ФПНИ в интересах обороны страны и безопасности государства (секретная).

Целевые индикаторы программы традиционны: количественный и качественный состав исследователей, привлечение в научные исследования молодежи, доля публикаций в престижных базах данных, коллаборации.

Общий объем финансирования до 2030 года - более 2,1 трлн рублей.

Комментарий

Владимир Иванов, помощник президента РАН, член-корреспондент РАН: 

- В чем главное принципиальное отличие этой программы от предыдущих? Первая была принята в 2008 году, вторая - в 2012 году. Тогда она была разделена на две части: программа фундаментальных исследований академических организаций и программа всех остальных, кто ведет такие работы. Когда в 2013 году приняли закон об госакадемии, было решено, что с 2021 года будет действовать единая программа фундаментальных исследований на долгосрочный период, которая разрабатывается РАН. Что сейчас и сделано. Эта программа объединяет всю фундаментальную науку в единое целое, что является ее принципиальным отличием от всего, что было раньше.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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