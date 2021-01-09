Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой

Президент России Владимир Путин направил телеграмму индонезийскому лидеру Джоко Видодо в связи с авиакатастрофой в Яванском море.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в тексте послания, опубликованного на сайте Кремля.

Самолет Boeing 737-524 индонезийской компании Sriwijaya Air в субботу пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер выполнял внутренний рейс в город Понтианак, административный центр провинции Западный Калимантан. По данным министерства транспорта Индонезии, на борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Россиян среди них не было, сообщило посольство РФ в Джакарте.