До двух увеличилось число пострадавших при сходе лавины в Норильске

Число пострадавших при сходе лавины на горнолыжной базе в Норильске увеличилось до двух. За медицинской помощью обратился мужчина, который смог самостоятельно выбраться из завала и вызвал спасателей.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по Красноярскому краю. Отмечается, что состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести, от госпитализации он отказался. "В больнице в тяжелом состоянии находится другой пострадавший - подросток ", - цитирует ТАСС сообщение.

Ранее на месте ЧП было обнаружено тело 38-летней женщины без признаков жизни. Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент продолжаются поиски мужчины и ребенка.