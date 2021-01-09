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09.01.2021 10:34
Рубрика: Происшествия

Выживший под лавиной в Красноярском крае подросток находится в реанимации

Текст: Екатерина Дементьева

Подросток, извлеченный живым из-под снежной лавины, сошедшей на горнолыжную базу "Гора Отдельная" под Норильском, находится в реанимации Норильской межрайонной больницы. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Минздраве Красноярского края.

Фото: РИА Новости
Завершились поисковые работы на месте схода лавины под Норильском

- Мальчик в стабильно тяжелом состоянии, находится под тщательным контролем врачей, вся необходимая ему помощь оказывается, - уточнили в ведомстве.

Подросток получил множественные переломы и обморожение.

Напомним, в результате ночного схода лавины с горы Отдельная, снегом накрыло несколько домиков в окрестностях горнолыжной базы. В одном из них, по данным краевого СКР, отдыхала семья - муж с женой и двое их детей. Живым нашли старшего ребенка, а полуторагодовалый малыш и оба родителя погибли. Их тела извлечены из-под завалов. Спасательные работы завершены.

Следствие переквалифицировало дело по факту схода лавины под Норильском на часть 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Первоначально дело проходило по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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