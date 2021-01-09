Найдено тело ребенка под лавиной в Красноярском крае

Под снежными завалами на горнолыжной базе в Красноярском крае обнаружено тело ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтеров, работающими со спасателями.

Напомним, в ночь на 9 января в Норильске, в районе Талнах сошла лавина. Снежные массы засыпали, по официальным данным, четыре домика, в которых ночевали туристы. Под завалами удалось оперативно обнаружить 14-летнего юношу - со множественными переломами и обморожением он отправлен в больницу. Также было найдено тело 38-летней женщины.

Еще один турист смог самостоятельно выбраться из-под снега и обратиться за медицинской помощью. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия после схода лавины на горнолыжную базу "Гора Отдельная" возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".