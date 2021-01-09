СМИ сообщили подробности задержания русскоговорящей женщины у Капитолия

Задержанная во время беспорядков у Капитолия русскоговорящая женщина, оказалась 54-летней Евгенией Малимон. Она попросила переводчика для общения с полицией.

Стражи порядка задержали также ее дочь - Кристину Малимон. Она является активистом движения "Юные республиканцы штата Орегон" и проживает в Портленде вместе с матерью, сообщает газета The Washington Post.

По данным портала OregonLive.com, в видео в Instargram Кристина рассказала, что является уроженкой Молдавии, где во времена СССР жила вся ее семья.

Между тем посольство РФ в США информировало, что среди задержанных за штурм Капитолия россиян нет. Граждане России не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков у здания Конгресса США, говорится в комментарии в Facebook в связи с информацией в СМИ о том, что одному из задержанных понадобился русский переводчик.

"Посольство внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. При необходимости соотечественникам будет оказано необходимое правовое содействие", - отметили дипломаты.

Напомним, шестого января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, а также один полицейский. Задержали 68 граждан, в отношении которых начато следствие.