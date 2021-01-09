Новости

Более 15 тыс. археологических находок было обнаружено в столице в 2020 году 11:26
Саперы обеспечат безопасность более 30 поисковых экспедиций в Ленобласти 11:24
Андрей Бочкарев: В Москве строятся 98 ТПУ 11:23
В 2021 году модернизируют три машины ПЭМ для эвакуации космонавтов 11:20
Китай впервые показал новую версию истребителя пятого поколения 11:16
Боец UFC попытался зарезать двух своих сестер 11:11
В Москве еще 7302 пациента вылечились от коронавируса 11:06
Демократы приготовились к объявлению импичмента Трампу 11:05
Более 300 пациентов с коронавирусом вылечили военные врачи в Хакасии 10:57
"Бавария" проиграла впервые за три месяца 10:42
Кабмин установил величину прожиточного минимума на 2021 год 10:34
СМИ сообщили подробности задержания русскоговорящей женщины у Капитолия 10:33
Минсельхоз распространит сельскую ипотеку на Подмосковье 10:27
Под лавиной в окрестностях Норильска погибла семья 10:20
Китай запустит первый модуль орбитальной станции 09:36
Прокуратура начала проверку в связи со сходом лавины в Норильске 09:22
Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета 08:38
Пушков обозначил политику новой администрации США по отношению к России 07:57
Найдено тело ребенка под лавиной в Красноярском крае 07:42
Лидер КНДР заявил о намерении укреплять отношения с Россией и Китаем 07:31
В Индии 10 новорожденных погибли при пожаре в больнице 06:47
До двух увеличилось число пострадавших при сходе лавины в Норильске 06:26
Саудовская Аравия закрыла границы до конца марта из-за пандемии 05:48
Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter 05:23
Холодный арктический воздух надвигается на ряд регионов России 04:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 10:33
Рубрика: В мире

СМИ сообщили подробности задержания русскоговорящей женщины у Капитолия

Текст: Александр Саможнев

Задержанная во время беспорядков у Капитолия русскоговорящая женщина, оказалась 54-летней Евгенией Малимон. Она попросила переводчика для общения с полицией.

Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images
У спикера палаты представителей США при атаке на Капитолий украли ноутбук

Стражи порядка задержали также ее дочь - Кристину Малимон. Она является активистом движения "Юные республиканцы штата Орегон" и проживает в Портленде вместе с матерью, сообщает газета The Washington Post.

По данным портала OregonLive.com, в видео в Instargram Кристина рассказала, что является уроженкой Молдавии, где во времена СССР жила вся ее семья.

Между тем посольство РФ в США информировало, что среди задержанных за штурм Капитолия россиян нет. Граждане России не числятся среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков у здания Конгресса США, говорится в комментарии в Facebook в связи с информацией в СМИ о том, что одному из задержанных понадобился русский переводчик.

"Посольство внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. При необходимости соотечественникам будет оказано необходимое правовое содействие", - отметили дипломаты.

Напомним, шестого января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, а также один полицейский. Задержали 68 граждан, в отношении которых начато следствие.

В мире США РГ-Видео

Главное сегодня

Кабмин установил величину прожиточного минимума на 2021 год
За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах
Прокуратура начала проверку в связи со сходом лавины в Норильске
Пушков обозначил политику новой администрации США по отношению к России
Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter
Что предвещает инаугурация в режиме ЧС для президентства Джозефа Байдена
Британия укрепляет свои границы