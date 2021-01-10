Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта Трампа в Twitter

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон отреагировала на блокировку в Twitter аккаунта действующего президента Дональда Трампа, припомнив главе Белого дома их перепалку.

Она репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила "галочкой". Как сообщает РИА Новости, публикация, в которой Клинтон призывала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стала самой популярной ее записью во время президентской гонки 2016 года.

Напомним, в пятницу администрация Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи Дональда Трампа. Отмечается, что такое решение было принято после тщательного рассмотрения недавних твитов политика. Президент уже заявил, что Twitter не заставит его замолчать. Трамп также отметил, что изучает возможность создания платформы, альтернативной данной соцсети.