Почему в Британии одна из самых тяжелых ситуаций с COVID-19 в Европе

Чтобы представить размах смертоносной эпидемии, достаточно сказать, что в лондонских районах Баркинг и Дэгенэм новым штаммом коронавируса заражен каждый 15-й житель. Уровень заражаемости в Ливерпуле и в ряде других регионов страны вырос вчетверо за одну лишь минувшую неделю. Руководство Британии незамедлительно ввело максимально жесткие меры карантина.

В субботу от СOVID-19 умерли 1035 человек. Общее число британцев, умерших за весь период пандемии, превысило 80 тысяч. Это пятый показатель в мире после США, Бразилии, Индии и Мексики. По количеству зараженных ковидом Британия также на пятом месте - за время эпидемии заразились свыше 3 млн человек. За 9 января коронавирусом было инфицировано без малого 60 тысяч человек.

Только что стартовавшая правительственная кампания предупреждает граждан страны, что если они будут выходить из дома - "люди будут умирать". В своем телевизионном обращении главный правительственный советник по медицине Крис Уитти, сказал: "СOVID-19, особенно его новый штамм, стремительно распространяется по стране. Мы все должны оставаться дома". Широковещательная кампания призывает британцев: "Ведите себя так, как если бы вы были уже заражены".

Условие карантина - покидать дом только с определенными целями. Полиция получила полномочия штрафовать граждан на 200 фунтов стерлингов, если были нарушены правила выхода из дома без уважительной причины. Ношение маски обязательно в транспорте и в магазинах.

Сегодня в Британии закрыто почти все. Работают лишь продуктовые супремаркеты, аптеки, медицинские учреждения, банки и почтовые отделения, автозаправки и автомастерские, а также церкви. Школы и университеты страны закрыты уже вторично.

Глава правительства Борис Джонсон выступил с воззванием к нации подчиняться правилам, ибо "сегодня это жизненно необходимо, чем когда-либо", так как Национальная служба здравоохранения столкнулась с "чудовищной нагрузкой". Джонсон предупредил, чтобы британцы не расслаблялись в надежде, что вакинация решит все проблемы.

Между тем

Первую прививку от СOVID-19 получили около 1,5 миллионов британцев. Сделали прививку люди старшего возраста и медработники. 9 января прививку от коронавируса получили Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский.