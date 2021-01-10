На административных зданиях Норильска приспущены городские флаги, местной администрации поручили отменить развлекательные мероприятия. В городе вспоминали погибших в результате схода лавины на горе Отдельная. Прокуратура начала проверку обстоятельств трагедии. Следственный комитет по Красноярскому краю расследует уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Однако каких-либо подробностей правоохранительные органы пока не сообщают. Следователи устанавливают принадлежность строений, сметенных лавиной, после чего будет дана оценка правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования.

Напомним, беда случила в ночь с 8 на 9 января на горе Отдельная рядом с Талнахом - когда-то городом-спутником, а сейчас районом Норильска. Эта гора - отроги знаменитого плато Путорана на севере Красноярского края - лавиноопасной не считалась: местные жители подобных случаев даже не припомнят. А катаются на ее склонах с 1960-х годов. Потому и отдыхали люди здесь без опаски. Рядом с трассами горнолыжной базы норильчане понастроили легких, некапитальных домиков - по местному балков. Что-то вроде дач для активного времяпровождения на свежем воздухе.

Эти домики, по словам волонтеров, и пострадали из-за стихии - огромные

массы снега сошли со склона и завалили почти 500 квадратных метров территории, перевернули и покорежили пять строений.

- Один из домов оказался прочнее других, его не разрушило, только сдвинуло с места. В нем отдыхала пара. Люди выбрались из снега живыми, и, по всей видимости, именно они позвонили в МЧС и сообщили о случившемся, - рассказал житель Норильска Станислав Стрючков. Он узнал о ЧП из соцсетей и одним из первых приехал на место трагедии откапывать пострадавших.

А домик другой семьи лавина разломала, и ночевавшие в нем люди не спаслись.

По словам очевидца, спецслужбы сработали грамотно - быстро прибыла спецтехника, подогнали автобусы для отогревания, подключили прожекторы. А помимо спецсил приехали около полутора сотен добровольцев.

- Потребность в помощниках была острая. Вы представьте: мороз -27 градусов, ветер - под 12-15 метров в секунду, дорогу от Талнаха до горнолыжки замело, легковые машины не проходили, их бросали за пару километров до горы и дальше шли пешком. В таких условиях человек может копать от силы полчаса, потом его нужно сменять, он просто выдыхается, - пояснил Станислав Стрючков.

Людей построили в цепочку, чередуя сотрудников МЧС с приехавшими волонтерами, и начали планомерно окапывать завал.Периодически устраивали минуты тишины - паузы, когда прекращаются работы, глушится техника и все слушают, не зовет ли кто из-под снега.

Через три-четыре часа нашли 14-летнего подростка. Затем его маму, потом младшего братика и, наконец, отца. Все они, к сожалению, не выжили. А подросток , пролежав несколько часов под плотным снегом, получил множественные ушибы и обморожение. Он был в очень тяжелом состоянии, но остался жив. Его отправили в реанимацию Норильской межрайонной больницы. Вчера он начал дышать самостоятельно - его отключили от аппарата ИВЛ. Родственница мальчика Раиса Бердникова сообщила, что Макару лучше - он пришел в сознание, смог поговорить с окружающими. Врачи, похоже, спасли его обмороженные руки и ноги, а компьютерная томография показала, что внутренние органы серьезно не пострадали. Мальчик рассказал врачам, что помнит, как ударная волна от лавины разнесла домик. Спасло подростка то, что рядом оказался то ли спальный мешок, то ли одеяло - образовавшийся воздушный мешок не дал ему задохнуться под снегом.

Первоначально в списке предполагаемых пострадавших было 35 человек, которые могли находиться в домах. Однако в Норильске с 5 января не прекращалась сильная метель. И поэтому катаний на горе не было.