Госпитализированного с COVID-19 Басилашвили выписали из больницы

Народный артист СССР Олег Басилашвили успешно прошел курс лечения от коронавирусной инфекции в больнице № 40 Курортного района Петербурга.

Накануне вечером народного артиста СССР выписали домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Большой драматический театр имени Товстоногова, где служит Басилавшили.

Напомним, артиста вместе с супругой госпитализировали в начале января. Их состояние не вызывало опасения у врачей, лечение они проходили в обычной палате. В частности, причиной госпитализации Олега Басилашвили в первую очередь стал возраст артиста.

Тем не менее пока в афише БДТ спектаклей с участием Олега Басилашвили на ближайшее время нет. Артист задействован в трех постановках на основной сцене театра.

Стоит отметить, что сейчас лечение от коронавируса в больнице № 122 имени Соколова проходит Алиса Фрейндлих, которая также служит в БДТ. Актриса находится в реанимации, но врачи отмечают, что в ее состоянии наметилась положительная динамика.