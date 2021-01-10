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10.01.2021 00:05
Рубрика: Дороги

В России ввели новый штраф для автомобилистов

Текст: Владимир Баршев
С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Фиксироваться нарушение призваны автоматические комплексы фотовидеофиксации. А штраф выпишет Ространснадзор. Для владельцев легковых автомобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов - 5 тысяч.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Вводили его для того, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, которая установлена на ЦКАД. Там нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически. Если на автомобиле не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Если оплата в течение пяти дней после фиксации проезда не сделана, будет выписан штраф. Однако если автовладелец, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф будет аннулирован.

В том случае, если он этого не сделает, то с момента получения по почте штрафа у него будет 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить проезд по платной дороге.

Надо сказать, что сегодня проезд по ЦКАД пока еще бесплатный. Но этот штраф могут выписать не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по любой платной дороге. Напомним, что до сих пор "зайцев" на платниках штрафовали за проезд на красный свет. У каждого шлагбаума установлен светофор. И если водитель неоплатив проезд проскакивал под шлагбаум, то ему выписывался штраф, как за проезд на запрещающий сигнал светофора. А это штраф одна тысяча рублей. Правда, повторное нарушение грозило штрафом 5 тысяч или лишением прав на 4 - 6 месяцев. Теперь у этого нарушения собственная статья, которая повторности не предусматривает.